Глава государства отметил, что сегодня провел заседание Ставки. Впервые оно состоялось на выезде – в Днепре, сообщает 24 Канал.

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Президент рассказал о заседании Ставки

Зеленский отметил, что заседание Ставки состоялось в стратегическом городе центра Украины после посещения Марганца и Никополя, Запорожья и передовых позиций наших воинов в Запорожской области.

Командующие оперативными направлениями доложили о фактической ситуации. Генерал Сырский, генерал Тарнавский – они были лично. Те, кто возглавляет оборону в Донецкой области, на наиболее горячих направлениях,

– заметил президент.

По его словам, во время заседания также были: