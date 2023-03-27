Глава государства отметил, что сегодня провел заседание Ставки. Впервые оно состоялось на выезде – в Днепре, сообщает 24 Канал.
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Президент рассказал о заседании Ставки
Зеленский отметил, что заседание Ставки состоялось в стратегическом городе центра Украины после посещения Марганца и Никополя, Запорожья и передовых позиций наших воинов в Запорожской области.
Командующие оперативными направлениями доложили о фактической ситуации. Генерал Сырский, генерал Тарнавский – они были лично. Те, кто возглавляет оборону в Донецкой области, на наиболее горячих направлениях,
– заметил президент.
По его словам, во время заседания также были:
- онлайн-доклады командующих ОСУВ, прикрывающих Юг и Север,
- доклад Главкома и других.