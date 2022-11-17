Вблизи мирного украинского поселка не было и нет военных позиций. Однако обезумевшие оккупанты изо дня в день обстреливают Курдюмовку, разрушая уютные человеческие дома. Об этом рассказала пресс-служба 30 ОМБР для 24 канала.
Заметьте Время Patriot наступило: Кулеба во время массированной атаки говорил с Блинкеном
Из-за террористических атак со стороны России местные жители были вынуждены эвакуироваться. В то же время, еще в начале ноября в Курдюмовке оставались около 100 человек.
Несколько дней назад россияне атаковали поселок из самолетов.
Один из них сбросил мощную бомбу, упавшую прямо посреди улицы и разрушившую жилые дома вокруг. Позиций украинских военных рядом и близко нет Российские оккупанты просто уничтожают село, "сносят" его с артиллерии, танков и минометов, а теперь и сбрасывают бомбы,
– говорится в сообщении.
К счастью, никто не пострадал. В настоящее время в поселке остаются 8 человек. Приближаются морозы. Тем временем российские атаки не прекращаются.
Оккупанты уничтожают село Курдюмовка / Прессслужба 30 ОМБР
Обстрелы не прекращаются, враг "добивает" человеческие дома / Прессслужба 30 ОМБР
Страна-террористка продолжает наносить удары по Украине.
- Российские оккупанты, терпящие разгромные поражения на поле боя, продолжают цинично обстреливать территорию Украины . Нелюди атакуют города и деревни ракетами и дронами-камикадзе.
- Очередная масштабная атака произошла 17 ноября. Алексей Громов – заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ – рассказал, что в течение утра враг атаковал Украину более 15 крылатыми ракетами и 5 беспилотниками .