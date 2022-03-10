На то время в подвале помещения находились более 100 евреев. Кстати, эта синагога – вторая по величине в Европе.

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В последние дни мы забили окна на первом этаже мешками с песком,

– сказал харьковский раввин и представитель ХАБАД в городе Моше Московиц.

Он также сообщил, что у них заканчиваются еда и лекарства.

Мы стараемся доставить запасы, несмотря на опасность на дорогах. Сегодня утром мы наняли профессионалов для устранения повреждений и вместе с тем пытаемся вывезти из города как можно больше евреев с помощью Хабада и Еврейской федерации Украины,

– добавил он.

Что известно об ударе по торговому центру

Ночью 10 марта в Харькове оккупанты уничтожили крупнейший торговый центр. К счастью, пострадавших нет.

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