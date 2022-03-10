На той час у підвалі приміщення перебували понад 100 євреїв. До слова, ця синагога – друга за величиною у Європі.

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В останні дні ми забили вікна на першому поверсі мішками з піском,

– сказав харківський рабин та представник ХАБАД у місті Моше Московиць.

Він також повідомив, що у них закінчуються їжа та ліки.

Ми намагаємося доставити запаси, попри небезпеку на дорогах. Сьогодні зранку ми найняли професіоналів для усунення пошкоджень і водночас намагаємось вивезти з міста якнайбільше євреїв за допомогою Хабаду та Єврейської федерації України,

– додав він.

Що відомо про удар по торговому центру

Вночі 10 березня у Харкові окупанти знищили найбільший торговий центр. На щастя, постраждалих немає.

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