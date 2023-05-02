О последствиях вражеских обстрелов Херсонщины сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Он в очередной раз подчеркнул, что россияне – террористы.
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Херсон. россияне сбросили на остров, близ села Велетенское, две управляемые авиабомбы,
– отметил Андрей Ермак.
Руководитель ОП сообщил, что в результате атаки россиян пострадали 7 человек: 3 человека погибли, 5 – ранены.
Что известно о пострадавших
По данным Общественного, во время обстрела села Огромное на набережной погибли женщина и двое мужчин. Там же получили ранения четыре человека – троих из них госпитализировали.
Еще один человек получил ранения при обстреле Корабельного района Херсона.
Ночь в Херсонской области была тяжелой
- Спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк утром 2 мая рассказала, что ночь для жителей Херсонской области была достаточно сложной. По ее словам, захватчики усиливают обстрелы и пытаются давить на мирное население
- За ночь были зафиксированы около 40 обстрелов в Южных областях Украины. В частности, противник атаковал населенные пункты в Херсонской области. В результате ранения получили 2 человека.