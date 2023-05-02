О последствиях вражеских обстрелов Херсонщины сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Он в очередной раз подчеркнул, что россияне – террористы.

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Херсон. россияне сбросили на остров, близ села Велетенское, две управляемые авиабомбы,

– отметил Андрей Ермак.

Руководитель ОП сообщил, что в результате атаки россиян пострадали 7 человек: 3 человека погибли, 5 – ранены.

Что известно о пострадавших

По данным Общественного, во время обстрела села Огромное на набережной погибли женщина и двое мужчин. Там же получили ранения четыре человека – троих из них госпитализировали.

Еще один человек получил ранения при обстреле Корабельного района Херсона.

Ночь в Херсонской области была тяжелой