Про наслідки ворожого обстрілу Херсонщини повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Він вкотре наголосив, що росіяни – терористи.

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Херсонщина, росіяни скинули на острів, що поблизу села Велетенське, дві керовані авіабомби,

– зазначив Андрій Єрмак.

Керівник ОП повідомив, що внаслідок атаки росіян постраждали 7 осіб: 3 людини загинули, 5 – поранені.

Ніч на Херсонщині була важкою