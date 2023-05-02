Про наслідки ворожого обстрілу Херсонщини повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Він вкотре наголосив, що росіяни – терористи.
Дивіться також "Зафіксовано 40 обстрілів за ніч": Гуменюк пояснила, чому ворог посилює терор
Херсонщина, росіяни скинули на острів, що поблизу села Велетенське, дві керовані авіабомби,
– зазначив Андрій Єрмак.
Керівник ОП повідомив, що внаслідок атаки росіян постраждали 7 осіб: 3 людини загинули, 5 – поранені.
Ніч на Херсонщині була важкою
- Речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк вранці 2 травня розповіла, що ніч для жителів Херсонської області була досить складною. За її словами, загарбники посилюють обстріли та намагаються тиснути на мирне населення
- За ніч було зафіксовано близько 40 обстрілів у Південних областях України. Зокрема, противник атакував населені пункти на Херсонщині. Внаслідок цього поранення отримали 2 людини.