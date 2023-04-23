21 апреля 2023 с левого берега обстреляли дом настоятеля местной общины ПЦУ Георгия Хильчука в Бериславе.

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Обломок снаряда попал в орбиту глаза

Георгий Хильчук рассказал, что снаряд попал в крышу и повредил шифер, а на второй день упал потолок. Во время обстрела он находился возле дома. Обломками от снаряда он получил ранение глаза. Его жена в это время находилась в доме на кухне, она не травмировалась.

Обломок попал в орбиту глаза и потому его пришлось ампутировать. Также есть перелом и выбитые зубы. Но сейчас я уже хожу по палате, слава Богу,

– сказал отец Георгий.

Перед обстрелом над его домом летали дроны

По словам отца, за два дня до обстрела над домом летали дроны. Очевидно, оккупанты вели разведку.

Два дня над моей хатой летал дрон, что-то высматривали. Поначалу я не обратил на это внимания. Сейчас понимаю, что они разведывали что и как. И вот на третий день прилетело. Я поправляюсь, стану на ноги и сразу вернусь в Берислав держать строй,

– рассказал Георгий Хильчук.

Во время оккупации отец Георгий Хильчук проводил Богослужение в своей часовне, пока российские военные из нее не совершили казарму. Теперь там выбиты окна и двери и дыра в стене здания. С лета 2022 года служения совершались дома у священнослужителя.