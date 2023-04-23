21 квітня 2023 року з лівого берега обстріляли будинок настоятеля місцевої громади ПЦУ Георгія Хильчука у Бериславі.

Дивіться також Авіаналіт на Херсонщину: у Повітряних силах відповіли, чи був прорив росіян

Уламок снаряда потрапив в орбіту ока

Георгій Хильчук розповів, що снаряд влучив в дах та пошкодив шифер, а на другий день впала стеля. Під час обстрілу він був біля хати. Уламками від снаряда він отримав поранення ока. Його дружина в цей час перебувала в будинку на кухні, вона не травмувалася.

Уламок потрапив в орбіту ока і тому його прийшлось ампутувати. Також є перелом та вибиті зуби. Але зараз я вже ходжу по палаті, дякувати Богові,

– сказав отець Георгій.

Перед обстрілом над його будинком літали дрони

За словами отця, за два дні до обстрілу над будинком літали дрони. Вочевидь, окупанти вели розвідку.

Два дні над моєю хатою літав дрон, щось видивлялися. Спочатку я не звернув на це уваги. Зараз розумію, що вони розвідували що і як. І от на третій день прилетіло. Я одужую, стану на ноги і одразу повернусь в Берислав тримати стрій,

– розповів Георгій Хильчук.

Під час окупації отець Георгій Хильчук проводив Богослужіння у своїй капличці, поки російські військові з неї не зробили казарму. Тепер там вибиті вікна та двері й діра в стіні будівлі. З літа 2022 року служіння відбувались вдома у священнослужителя.