Как сообщил советник Офиса Президента Алексей Арестович, воздушные и ракетные обстрелы украинских городов не прекращаются. Враг хочет нанести вред критической гражданской инфраструктуре и военным объектам.

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Обстрелы Чернигова

Арестович сообщил планы врага на находящийся под обстрелами оккупантов Чернигов.

Противник пытается превратить Чернигов во второй Мариуполь. Но я думаю, что мы справимся. С Чениговом есть сухопутная связь, подходят ВСУ, есть гуманитарная помощь, жители могут выехать из города,

– рассказал он.