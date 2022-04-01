Як повідомив радник Офісу Президента Олексій Арестович, повітряні та ракетні обстріли українських міст не припиняються. Ворог хоче завдати шкоди критичній цивільній інфрастурктурі та військовим об'єктам.

Читайте також 55 на 45: Арестович оцінив ситуацію на полі бою

Обстріли Чернігова

Арестович повідомив плани ворога на Чернігів, який перебуває під обстрілами окупантів.

Противник намагається перетворити Чернігів на другий Маріуполь. Але я думаю, що ми впораємося. З Ченіговом є сухопутний зв'язок, підходять ЗСУ, є гуманітарна допомога, мешканці мають змогу виїхати з міста,

– розповів він.

Дивіться брифінг Олексія Арестовича за 1 квітня