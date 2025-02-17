Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 37 отдельную бригаду морской пехоты. Там также обнародовали соответствующие кадры, на которых видно работу защитников.

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Россиянам помешали провести штурм

Согласно обнародованной информации, на днях на этом участке фронта аэроразведка зафиксировала движение нескольких единиц бронированной техники врага. Обе группы двигались в направлении своих оборонительных позиций, откуда враг выстраивается в боевые порядки и отправляется на штурмовые действия.

Несмотря на минные заграждения и работу FPV операторов, двум БМП все же удалось добраться до цели и десантировать свою пехоту на разных позициях.

Однако, благодаря слаженной работе многих подразделений 37 отдельной бригады морской пехоты, обе группы противника были уничтожены включая технику, а штурм закончился, так и не начавшись. Держим оборону дальше! Слава Украине и морской пехоте,

– говорится в сообщении.

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К слову, недавно защитники из 47 бригады "Магура" остановили штурм элитной российской 155 бригады в Курской области. На штурм бросили более десятка танков и около роты российских солдат, но враг понес потери. Всего на штурм бросили около роты оккупантов и более 10 танков.