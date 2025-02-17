Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 37 окрему бригаду морської піхоти. Там також оприлюднили відповідні кадри, на яких видно роботу захисників.

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Росіянам завадили провести штурм

Згідно з оприлюдненою інформацією, днями на цій ділянці фронту аеророзвідка зафіксувала рух декількох одиниць броньованої техніки ворога. Обидві групи рухались в напрямку своїх оборонних позицій, звідки ворог вишиковується у бойові порядки та вирушає на штурмові дії.

Попри мінні загородження та роботу FPV операторів, двом БМП все ж вдалось дістатися до цілі та десантувати свою піхоту на різних позиціях.

Проте, завдяки злагодженій роботі багатьох підрозділів 37 окремої бригади морської піхоти, обидві групи противника були знищені включно з технікою, а штурм закінчився, так і не почавшись. Тримаємо оборону далі! Слава Україні та морській піхоті,

– ідеться у повідомленні.

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До слова, нещодавно захисники з 47 бригади "Маґура" зупинили штурм елітної російської 155 бригади у Курській області. На штурм кинули з понад десяток танків та близько роти російських солдатів, але ворог зазнав втрат. Загалом на штурм кинули близько роти окупантів та понад 10 танків.