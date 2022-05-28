Россияне штурмовали Северодонецк, Осколоновку и Тошковку, но неуспешно

Россияне продолжают штурмовать Луганщину. Они наступали на Северодонецк, Осколоновку и Тошковку, но безрезультатно.

Российские кафиры штурмовали Луганщину с помощью артиллерии. Об этом сообщили в утренней сводке Генштаба 28 мая.

Обратите внимание Большие потери россиян на Юге и отсутствие надежды на переговоры: основное за 94 день войны

Штурм Луганщины

На Северодонецком направлении, при поддержке артиллерии, вел штурмовые действия в районах населенных пунктов Северодонецк, Осколоновка, Тошковка, успеха не имел, понес потери, отошел на ранее занятые позиции,

– говорится в сообщении.

В Донецком направлении ситуация тоже напряженная. Враг пытается выйти в тыл наших войск и нарушить пути логистического обеспечения на Бахмутском направлении.

Также российские захватчики штурмовали район населенных пунктов Нагорное, Васильевка, Камышеваха и Возрождения. Эти территории они обстреливали из артиллерии и минометов.

На Авдеевском направлении враг обстрелял гражданскую инфраструктуру возле Новобахмутовки, Новоселовки Второй, Веселого, Авдеевки, Песков и Красногоровки. Кроме того, российские кафиры нанесли авиаудары по гражданской инфраструктуре в районах Яковлевки, Авдеевки, Веселого и Каменки.

Ситуация на направлениях по данным Генштаба

На Волынском и Полесском направлениях белорусские войска продолжают охранять границу с Украиной. Их группировки усилили маневровыми группами радиоэлектронной борьбы. В районе Лунинца Брестской области перемещен дивизион ОТРК "Искандер-М". Есть угроза ракетных ударов.

На Северском направлении существенных изменений нет. На Слобожанском направлении враг обстреливает ВСУ.

На Харьковском направлении кафиры обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Тернова, Прудянка, Русские Тишки, Кутузовка, Варваровка, Петровка, Михайловка, Коробочкино и другие. Также россияне дистанционно миновали местность.

На Славянском направлении враг обстрелял из артиллерии гражданскую инфраструктуру в районах Студенок, Святогорск, Богородичное, Карнауховка и Вернополье.

На Донецком направлении захватчики активно наступают, пытаются закрепиться в районе Лимана.

На Кураховском направлении россияне обстреливали позиции сил обороны и гражданскую инфраструктуру вблизи Марьинки, Охотничьего и Павловки.

В Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Времовка, Полтавка, Красное, Гуляйполе, Орехов, Каменское и других. Вражеская армейская авиация действовала близ Ольговского.

На территории России продолжаются мероприятия скрытой мобилизации. В Воронежской области идет подготовка резервистов.

Обратите внимание – ночное обращение Зеленского за 27 мая: видео