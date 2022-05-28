Россияне штурмовали Северодонецк, Осколоновку и Тошковку, но неуспешно
Источник:Генштаб ВСУ
Россияне продолжают штурмовать Луганщину. Они наступали на Северодонецк, Осколоновку и Тошковку, но безрезультатно.
Российские кафиры штурмовали Луганщину с помощью артиллерии. Об этом сообщили в утренней сводке Генштаба 28 мая.
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Штурм Луганщины
На Северодонецком направлении, при поддержке артиллерии, вел штурмовые действия в районах населенных пунктов Северодонецк, Осколоновка, Тошковка, успеха не имел, понес потери, отошел на ранее занятые позиции,
– говорится в сообщении.
В Донецком направлении ситуация тоже напряженная. Враг пытается выйти в тыл наших войск и нарушить пути логистического обеспечения на Бахмутском направлении.
Также российские захватчики штурмовали район населенных пунктов Нагорное, Васильевка, Камышеваха и Возрождения. Эти территории они обстреливали из артиллерии и минометов.
На Авдеевском направлении враг обстрелял гражданскую инфраструктуру возле Новобахмутовки, Новоселовки Второй, Веселого, Авдеевки, Песков и Красногоровки. Кроме того, российские кафиры нанесли авиаудары по гражданской инфраструктуре в районах Яковлевки, Авдеевки, Веселого и Каменки.
Ситуация на направлениях по данным Генштаба
- На Волынском и Полесском направлениях белорусские войска продолжают охранять границу с Украиной. Их группировки усилили маневровыми группами радиоэлектронной борьбы. В районе Лунинца Брестской области перемещен дивизион ОТРК "Искандер-М". Есть угроза ракетных ударов.
- На Северском направлении существенных изменений нет. На Слобожанском направлении враг обстреливает ВСУ.
- На Харьковском направлении кафиры обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Тернова, Прудянка, Русские Тишки, Кутузовка, Варваровка, Петровка, Михайловка, Коробочкино и другие. Также россияне дистанционно миновали местность.
- На Славянском направлении враг обстрелял из артиллерии гражданскую инфраструктуру в районах Студенок, Святогорск, Богородичное, Карнауховка и Вернополье.
- На Донецком направлении захватчики активно наступают, пытаются закрепиться в районе Лимана.
- На Кураховском направлении россияне обстреливали позиции сил обороны и гражданскую инфраструктуру вблизи Марьинки, Охотничьего и Павловки.
- В Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Времовка, Полтавка, Красное, Гуляйполе, Орехов, Каменское и других. Вражеская армейская авиация действовала близ Ольговского.
- На территории России продолжаются мероприятия скрытой мобилизации. В Воронежской области идет подготовка резервистов.