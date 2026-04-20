Сосредоточились на 3 областях: в ISW сказали, где штурмуют россияне
- Российские войска проводят неудачные штурмы в трех областях.
- Аналитики ISW считают, что эти атаки могут быть разведывательными и направленными на отвлечение украинских сил.
Вражеские войска в последнее время пытались проводить наступление в трех областях. Взвод российских солдат провел несколько штурмов, однако желаемых результатов враг не достиг.
Такие атаки вряд ли помогут усилить российское весенне-летнее наступление. Соответствующие данные привели аналитики Института изучения войны (ISW).
Смотрите также Действия россиян на это указывают: полковник запаса назвал новую угрозу в районе Гуляйполя
Где атакуют оккупанты?
По данным экспертов ISW, в течение 18 – 19 апреля противник совершил 2 механизированные штурмы размером примерно взвод к востоку от Часового Яра в Донецкой области.
К слову, Силы обороны на днях отбили штурм оккупантов в Часовом Яру и уничтожили ББМ, 10 мотоциклов, 2 квадроцикла, а также ликвидировали 6 захватчиков.
Какая ситуация на фронте вблизи Часового Яра: смотрите карту DeepState
Также геолокационные видео фиксировали моторизованный штурм грузовиками "Урал" и мотоциклами возле Святопетровки в Запорожской области.
Где расположена Святопетровка: смотрите карту DeepState
К тому же оккупанты пытались штурмовать в районе Кучерова в Курской области.
Аналитики подчеркивают, что пока нет никаких признаков результативности атак, при этом 3 из 4 штурмов, вероятно, даже не вышли за пределы линии соприкосновения.
В то же время, речь может идти о разведывательном характере таких действий россиян – они пытаются обнаружить украинские позиции и проверить оборону перед возможными большими наступлениями.
Важно! Военный эксперт Роман Свитан для 24 Канала отметил, что оккупанты готовятся к наступлению в ближайшее время. Сейчас враг ждет появления густой зелени, чтобы эффективнее маскировать свои действия и передвижения.
Вражеские войска могли проводить и некоторые ситуативные атаки, направленные на использование тактических преимуществ вблизи вышеупомянутых Часового Яра, Святопетровки и Кучерова.
Аналитический отчет также не исключает проведения подобных действий для рассредоточения украинских сил и отвлечения внимания от основных направлений, в частности, Славянска.
Эксперты ISW отмечают, что для реальных успехов страны-агрессора понадобятся значительно большие ресурсы и длительное время. Хотя Россия пытается имитировать массированное наступление на разных участках, такая стратегия только распыляет силы.
Единственным потенциально опасным направлением остается район к северо-западу от Гуляйполя, куда оккупанты подтянули стратегические резервы. Однако даже там захватчикам не удается реализовать планы своего весенне-летнего наступления.
Как Силы обороны бьют по россиянам?
Украинские силы в ночь на 20 апреля провели масштабную серию атак по тыловым и фронтовым объектам страны-агрессора. Дроны поразили нефтеперерабатывающий завод в Туапсе и нефтебазу в Крыму, а также нанесли удары по десантным кораблям в Севастополе.
Кроме того, на Волчанском направлении батальон "Мурчики" уничтожил пять вражеских лодок, сорвав попытку форсирования реки.