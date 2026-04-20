Сосредоточились на 3 областях: в ISW сказали, где штурмуют россияне

Вражеские войска в последнее время пытались проводить наступление в трех областях. Взвод российских солдат провел несколько штурмов, однако желаемых результатов враг не достиг.

Такие атаки вряд ли помогут усилить российское весенне-летнее наступление. Соответствующие данные привели аналитики Института изучения войны (ISW).

Где атакуют оккупанты?

По данным экспертов ISW, в течение 18 – 19 апреля противник совершил 2 механизированные штурмы размером примерно взвод к востоку от Часового Яра в Донецкой области.

К слову, Силы обороны на днях отбили штурм оккупантов в Часовом Яру и уничтожили ББМ, 10 мотоциклов, 2 квадроцикла, а также ликвидировали 6 захватчиков.

Также геолокационные видео фиксировали моторизованный штурм грузовиками "Урал" и мотоциклами возле Святопетровки в Запорожской области.

К тому же оккупанты пытались штурмовать в районе Кучерова в Курской области.

Аналитики подчеркивают, что пока нет никаких признаков результативности атак, при этом 3 из 4 штурмов, вероятно, даже не вышли за пределы линии соприкосновения.

В то же время, речь может идти о разведывательном характере таких действий россиян – они пытаются обнаружить украинские позиции и проверить оборону перед возможными большими наступлениями.

Важно! Военный эксперт Роман Свитан для 24 Канала отметил, что оккупанты готовятся к наступлению в ближайшее время. Сейчас враг ждет появления густой зелени, чтобы эффективнее маскировать свои действия и передвижения.

Вражеские войска могли проводить и некоторые ситуативные атаки, направленные на использование тактических преимуществ вблизи вышеупомянутых Часового Яра, Святопетровки и Кучерова.

Аналитический отчет также не исключает проведения подобных действий для рассредоточения украинских сил и отвлечения внимания от основных направлений, в частности, Славянска.

Эксперты ISW отмечают, что для реальных успехов страны-агрессора понадобятся значительно большие ресурсы и длительное время. Хотя Россия пытается имитировать массированное наступление на разных участках, такая стратегия только распыляет силы.

Единственным потенциально опасным направлением остается район к северо-западу от Гуляйполя, куда оккупанты подтянули стратегические резервы. Однако даже там захватчикам не удается реализовать планы своего весенне-летнего наступления.

