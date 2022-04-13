Россияне штурмуют границу Норвегии, чтобы попасть в ЕС

Россияне ищут пути, как быстро выехать в ЕС, поскольку воздушное пространство закрыто. Граждане страны-агрессора штурмуют границы Норвегии.

Ажиотаж зафиксировали на пограничном пункте пропуска вблизи Киркенеса.

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Поскольку воздушное пространство закрыто, большинство авиакомпаний отменили свои рейсы. Те, кто продолжает работать, летают разными обходными маршрутами. Время полета увеличилось до 13 часов.

Обходной маршрут россиян

Поэтому маршрут через Киркенес сейчас является одним из самых популярных среди россиян. Те, кто обычно летает Осло-Москва, приезжают в Киркенес, потом их перевозят через границу в Мурманск, а тогда – внутренними рейсами в Москву.

Пока что власти Норвегии разрешают въезд всем россиянам, имеющим необходимые документы.

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