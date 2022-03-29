Россияне сняли видео в уничтоженном театре Мариуполя, идя буквально по трупам, – советник мэра

Российские пропагандисты сняли и распространили в сети видео из уничтоженного театра Мариуполя. Они, буквально прогуливаясь по трупам гражданских мариупольцев, рассказывали о "взрыве в штабе "Азова".

Об очередном ужасном цинизме государства-агрессорки рассказал в сети советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Россияне сняли видео в разрушенном театре Мариуполя

Пропагандистская русская мразь выложила в сеть видео изнутри нашего Драматического театра. Где, прогуливаясь буквально по гражданским трупам, рассказывает о "взрыве из середины штаба "Азов",

– написал Андрющенко.

На погибших мирных мариупольцах не было ни формы, ни касок, ни бронежилетов. Однако цинизм россиян давно не удивляет. "Мы обязательно вернемся и отомстим за каждого", – добавил советник мэра. Он заверил, что россияне понесут ответственность за каждого из 5 тысяч мариупольцев, жизнь которых забрали Путин и граждане России.

Другая жестокость пропагандистов в городе

Накануне в "Азове" сообщили, что захватчики обстреливают целые кварталы Мариуполя и пытаются создать картину для россиян, что они якобы помогают мариупольцам.

В город приезжают пропагандисты с камерами. Они раздают шоколадки и бутерброды голодным людям. Дальше снимают, какие они "освободители".

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