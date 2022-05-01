В УЗ работают над отражением атак. Поэтому просят пользователей набраться терпения.
Кассы работают
Отдельно отмечают, что кассы работают на вокзалах. Так что билеты можно приобрести и там.
Все поезда курсируют по расписанию.
В Укрзализныце снова наблюдают сбои работы сервисов онлайн-продажи билетов, а также линии поддержки. Причина – повторные атаки россиян.
Источник:Укрзализныця
В УЗ работают над отражением атак. Поэтому просят пользователей набраться терпения.
Отдельно отмечают, что кассы работают на вокзалах. Так что билеты можно приобрести и там.
Все поезда курсируют по расписанию.