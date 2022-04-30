Речь идет о сайте и чатботах Укрзализныци, а также о сервисах онлайн-поддержки и горячей линии. Об этом официально сообщили в 15:37 30 апреля.

К теме Укрзализныця назначила дополнительные эвакуационные рейсы на 30 апреля

Онлайн-сервисы Укрзализныци снова работают

Около 11:40 30 апреля Укрзализныця сообщила, что ее онлайн-сервисы прекратили работу. Это связано с тем, что перевозчик устранял неотложные технические проблемы.

В результате технических работ онлайн-услуги были недоступны для пользователей в течение около 5 часов. Впрочем, теперь приобрести билет на поезд можно снова онлайн.

Онлайн-сервисы Укрзализныци снова на связи. Билеты можно покупать через сайт и чатбот,

– сообщили в компании.

Последние новости об Укрзализныце: коротко

28 апреля в "Укрзализныци" заявили, что добавляют сообщения с Польшей для населенных пунктов Ровно и Бердичев. Дополнительные остановки поезда Киев – Хелм будут введены уже с 1 мая.

26 апреля компания запустила 8-вагонный поезд-минигоспиталь. 27 апреля им совершили первый рейс и привезли во Львов 25 пациентов разной степени тяжести.

Компания продолжает эвакуировать железной дорогой людей из самых горячих точек в более безопасные регионы.

26 апреля было возобновлено железнодорожное сообщение из Сум в Киев – теперь между городами каждый день курсирует поезд.

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