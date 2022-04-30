Соответствующее сообщение было опубликовано 30 апреля. В Укрзализныце сообщают, что это временные неудобства, которые вскоре устранят.

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Продолжаются технические работы

Пресс-служба Укрзализныци сообщила, что из-за неотложных технических работ покупка билетов на сайте временно недоступна.

Из-за неотложных технических работ временно приостановлена продажа электронных билетов на поезда Укрзализныци, а также работа сервисов онлайн-поддержки и горячей линии,

– говорится в сообщении.

Однако волноваться пассажирам не стоит, в "Укрзализныце" заверили, что скоро работу онлайн-сервисов возобновят.

Укрзализныця: последние данные

30 апреля Укрзализныця назначила дополнительные эвакуационные рейсы. В общей сложности их будет 4: Запорожье – Львов, Львов – Запорожье-1, Покровск – Чоп, Чоп – Днепр.

28 апреля "Укрзализныця" анонсировала сообщение с Польшей для Ровно и Бердичева.

Кроме того, с 1 мая начнет курсировать новый поезд в сообщении Киев – Хелм – Киев.

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