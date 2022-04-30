Соответствующее сообщение было опубликовано 30 апреля. В Укрзализныце сообщают, что это временные неудобства, которые вскоре устранят.
Читайте также Поврежденный мост через Днестровский лиман – единственный железнодорожный в том направлении, – Укрзализныця
Продолжаются технические работы
Пресс-служба Укрзализныци сообщила, что из-за неотложных технических работ покупка билетов на сайте временно недоступна.
Из-за неотложных технических работ временно приостановлена продажа электронных билетов на поезда Укрзализныци, а также работа сервисов онлайн-поддержки и горячей линии,
– говорится в сообщении.
Однако волноваться пассажирам не стоит, в "Укрзализныце" заверили, что скоро работу онлайн-сервисов возобновят.
Укрзализныця: последние данные
- 30 апреля Укрзализныця назначила дополнительные эвакуационные рейсы. В общей сложности их будет 4: Запорожье – Львов, Львов – Запорожье-1, Покровск – Чоп, Чоп – Днепр.
- 28 апреля "Укрзализныця" анонсировала сообщение с Польшей для Ровно и Бердичева.
- Кроме того, с 1 мая начнет курсировать новый поезд в сообщении Киев – Хелм – Киев.
Обратите внимание – россияне расстреляли эвакуационные автобусы в Луганской области: смотрите видео