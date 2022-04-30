Відповідне повідомлення опублікували 30 квітня. В Укрзалізниці повідомляють, що це – тимчасові незручності, які невдовзі усунуть.
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Тривають технічні роботи
Пресслужба Укрзалізниці повідомила, що через невідкладні технічні роботи, купівля квитків на сайті тимчасово недоступна.
Через невідкладні технічні роботи тимчасово призупинено продаж електронних квитків на поїзди Укрзалізниці, а також роботу сервісів онлайн-підтримки та гарячої лінії,
– йдеться у повідомленні.
Однак хвилюватися пасажирам не варто, в Укрзалізниці запевнили, що скоро роботу онлайн-сервісів відновлять.
Сполучення Укрзалізниці: останні дані
- На 30 квітня Укрзалізниця призначила додаткові евакуаційні рейси. Загалом їх буде 4: Запоріжжя – Львів, Львів – Запоріжжя-1, Покровськ – Чоп, Чоп – Дніпро.
- 28 квітня Укрзалізниця анонсувала сполучення з Польщею для Рівного та Бердичева.
- Окрім того, з 1 травня розпочне курсувати новий потяг у сполученні Київ – Хелм – Київ.
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