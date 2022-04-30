Відповідне повідомлення опублікували 30 квітня. В Укрзалізниці повідомляють, що це – тимчасові незручності, які невдовзі усунуть.

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Тривають технічні роботи

Пресслужба Укрзалізниці повідомила, що через невідкладні технічні роботи, купівля квитків на сайті тимчасово недоступна.

Через невідкладні технічні роботи тимчасово призупинено продаж електронних квитків на поїзди Укрзалізниці, а також роботу сервісів онлайн-підтримки та гарячої лінії,
– йдеться у повідомленні.

Однак хвилюватися пасажирам не варто, в Укрзалізниці запевнили, що скоро роботу онлайн-сервісів відновлять.

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