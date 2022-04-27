Про це в ефірі національного телемарафону розповів голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін, повідомляє 24 канал.

Читайте також Мінігоспіталь на колесах: в Україні вперше запустили медичний потяг

Камишін про обстріли залізничних станцій

На думку очільника Укрзалізниці, Росія намагається повністю паралізувати рух, проте перевізник докладає максимум зусиль, аби всі рейси відбувалися згідно із графіком.

"Вчора зранку за одну годину Росія нанесла ракетні обстріли по п'яти станціях залізниці. Навряд чи це випадкові прильоти. Попри це нам вдалося відправити пасажирські поїзди протягом двох годин. Вони прибули з затримками від однієї години. Лише один потяг затримався на 4 години 20 хвилин", – розповів Камишін.



Розповідаючи про наймасштабніші втрати він зазначив, що російські війська обстріляли залізничний міст, який з'єднує Одещину та Бессарабію.

Цей міст – єдиний залізничний міст в тому напрямку і шкода нанесена нам дуже велика,

– додав він.

Зараз триває оцінка втрат, розпочинаються ремонтні роботи. З міркувань безпеки рух мостом перекрито.

Зверніть увагу. Міст через Дністровський лиман у районі Затоки має стратегічне значення. Саме він з’єднує південну частину Одеської області з рештою території України. У разі руйнування мосту єдиною можливістю проїхати сушею буде шлях через територію Молдови.

Варто знати – Росія гатить по залізниці: Арестович розповів, чи можуть зірвати поставки: дивіться відео