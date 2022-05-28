Россияне снова били артиллерией по Днепропетровщине: есть разрушения

Днепропетровщину российские военные продолжают обстреливать. По области оккупанты открыли огонь из артиллерии.

Об этом рассказал глава Днепропетровской ОВ Валентин Резниченко. Он отметил, что ночь и утро в области встретили с тревогами.

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Огонь открывали по Криворожскому району

Как отметил глава ОВА, российские захватчики продолжают атаковать Криворожский район. Из артиллерии враг бил по Зеленодольскому обществу. Известно, что в результате атаки происходит разрушение. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук добавил , что в одном из сел во вражеский огонь попала территория церкви. От удара повреждены окна храма, изгородь, а также ворота.

Это уже второй случай в нашей области, когда кафиры попали в храм. Гатят без разбора. Это все, что нужно знать о "русском мире",

– подчеркнул он.

Что касается других общин области, там ночь прошла спокойно и без обстрелов. Кроме того, Лукашук отметил, что в регионе военных страны-агрессорки нет.

Отмечаем, что риск ракетных атак по Украине остается высоким. Поэтому ни в коем случае не игнорируйте сигналы о воздушной тревоге. Как только прозвучит сирена – отправляйтесь немедленно к укрытию. Такой простой алгоритм действий может спасти вам жизнь.