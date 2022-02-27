Россияне снова использовали авиацию из Беларуси и оккупированного Крыма

Российские оккупанты снизили темпы наступления. В то же время, в течение суток они применяли авиацию с территории временно оккупированного Крыма и Беларуси.

Ударную группу российских боевых вертолетов вражеская армия сформировала в Мозырском районе Беларуси. Все, чтобы наносить удары по объектам критической инфраструктуры городов и по украинским войскам.

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На данный момент группировка объединенных сил ведет оборонительную операцию, удерживает занятые позиции вдоль линии разграничения. Путинская армия не имеет успеха ни в одном из направлений.

Кстати, в Беларуси 27 февраля режим подконтрольного Путину Лукашенко ввел голосование за внесение изменений в конституцию. В бюллетене внесли только один вопрос – "Поддерживаете ли вы изменения в Конституцию?"

Речь, вероятно, о проекте изменений, который предусматривает потерю Беларусью статуса "нейтральной" страны, а также на ее территории можно будет размещать ядерное оружие.

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