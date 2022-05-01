Россияне снова могут начать обстреливать подразделения и инфраструктуру на границе – Генштаб

На Северском направлении враг уже обстреливал позиции ВСУ в районе населенного пункта Сеньковка. В дальнейшем оккупанты снова могут совершать обстрел подразделений и инфраструктуру на границе.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ. В ведомстве отмечают, что не исключается проведение демонстрационных действий вдоль государственной границы Украины.

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Речь идет также о возобновлении огневого поражения украинских подразделений и инфраструктуры в приграничных районах на Северском направлении.

Ситуация и угрозы на границах

В Генштабе также предостерегают о возможной угрозе вражеских ракетных ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры Украины с территории Беларуси. Кроме этого сообщают, что враг может совершать провокации в районах, расположенных в непосредственной близости к государственной границе Украины с обвинением в провокациях подразделений украинских сил обороны.

Напомним, что вчера, 30 апреля, пограничники зафиксировали обстрелы в районе украинского пункта пропуска "Сеньковка" на Черниговщине. Понятно, что снаряды прилетали с местности России.

Оккупанты произвели около 40 выстрелов из миномета 120-миллиметрового калибра. К счастью, пограничники при обстреле не пострадали.

В Госпогранслужбе сообщали, что враг, несмотря на атаки, продолжает вести воздушную разведку пограничной инфраструктуры. Вражеские дроны зафиксировали на участке ответственности отделов пограничной службы "Горск" и "Добрянка".

Ситуация на границе Черниговской области: самое важное

Из-за риска интенсивных обстрелов жителям Сумской и Черниговской областей запретили приближаться к границе ближе чем на 1 километр днем и на 20 километров ночью.

Ограничение было установлено после того, как Черниговщину дважды атаковали россияне.

Также российские военные продолжают вести циничные обстрелы соседней Сумщины. Они атаковали Эсманскую общину минометами, а глава Сумской ОВ Дмитрий Живицкий сообщал о 50 "прилетах".

Добавим, что Кабмин еще с 28 февраля закрыл все пункты пропуска на границе с Россией и Беларусью.

В то же время, на фоне обострения ситуации в Приднестровье на украинско-молдавской границе отсутствуют очереди как пешеходов, так и транспортных средств. Хотя пункты пропуска работают круглосуточно за исключением граничащих с так называемым Приднестровьем. В то же время, гражданам, которые возвращаются в Украину, обеспечивается возможность пересечения границы.

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