О ситуации в области рассказал глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук. Обстрелы были на Криворожском направлении.

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Что происходит в Днепропетровской области

За день российские оккупанты несколько раз обстреляли из реактивной системы залпового огня "Град" пограничные территории Криворожского района. К счастью, обошлось без пострадавших.

По словам Лукашука, враг не может войти на территорию Днепропетровской области. Россияне бесятся, потому что защиту наших границ там существенно усилили.

Такие цинические обстрелы они производят не просто так, а имеют коварный план. Они хотят таким образом "сковать" наших военных и не дать перекинуть подразделения Вооруженных сил Украины на другие направления.

На страже нашего покоя – тысячи отважных украинских воинов, способных справиться со всеми провокациями врага. Благодарность каждому украинскому защитнику за службу, мужество и героизм. Говорил раньше, говорю сейчас и буду говорить всегда: Украина победит,

– заверил Лукашук.

Россия обстреливает Украину

В ночь на 14 мая российские захватчики снова обстреляли город Николаев. Удар был нанесен из системы реактивного залпового огня "Смерч". Снаряды попали в объекты инфраструктуры. Пострадавших в результате вражеских обстрелов нет. Украинские военные отвечают россиянам и также бьют по их позициям.

Также российские захватчики атаковали 14 мая Сумскую область. Они обстреляли Великописаревскую общину, было 6 обстрелов. Хотя они и отошли к Северу нашей страны, но продолжают свои обстрелы пограничных территорий.

Под удары врага также попадает и город Славянск Донецкой области. Именно туда российские оккупанты планируют прорваться и захватить город. Еще 13 мая от ракетных обстрелов рашистов пострадало одно из промышленных предприятий города.

А 11 мая из тех же "Градов" также обстреливали Днепропетровскую область. Под их обстрел трижды попала Зеленодольская община области. К счастью, тогда никто не пострадал. Однако власти региона сообщали, что есть разрушения.

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