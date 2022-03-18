Согласно информации, на сайте возможно размещение ложной информации.
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"Просим не учитывать информацию, размещаемую на сайте в данный момент – ведутся работы по восстановлению его надлежащего функционирования", – сообщили на сайте Львовской ОВА.
Кроме того, отметили, что о возобновлении работы вебсайта Львовской областной военной администрации сообщат дополнительно в телеграм-канале и на странице в фейсбук ЛОВА.
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