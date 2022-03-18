Згідно з інформацією, на сайті можливе розміщення неправдивої інформації.

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"Просимо не зважати на інформацію, що розміщується на сайті в даний момент – ведуться роботи щодо відновлення його належного функціонування", – повідомили на сайті Львівської ОВА.

Крім того, зазначили, що про відновлення роботи вебсайту Львівської обласної військової адміністрації повідомлять додатково в телеграм-каналі та на сторінці у фейсбук ЛОВА.

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