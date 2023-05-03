Да, российские СМИ рассказывают, мол, беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на место строительства защитных сооружений. Конечно, доказательств этого не приводят. 24 Канал.
Читайте также Слышали 3 взрыва: в Брянской области – снова подрыв на железной дороге, опрокинулись вагоны
В пропагандистских телеграмм-каналах появилось сообщение об "атаке беспилотников" около 13 часов дня недалеко от села Прилесье. Оно расположено в километре от границы.
Рассказывают о пострадавшем
Россияне утверждают, что пострадал 46-летний мужчина. Пострадавший вроде бы выполнял земельные работы, когда "беспилотник сбросил самодельное взрывное устройство".
По утверждениям пропагандистов, мужчина получил контузию, но от госпитализации отказался.
Взрывы на Брянщине
В соседней Брянской области 2 мая также раздавались взрывы. Вечером там случился подрыв на железной дороге. Жители сообщили о 3 "хлопках", а затем с путей сошли 2 – 3 вагона. На место прибыли пожарные.
Это произошло недалеко от станции Снежетска в момент прохождения грузового состава, следовавшего из Брянска на Карачев. В общей сложности он насчитывал 70 вагонов.
Говорят, никто не пострадал. Что именно везли вагоны – не сообщают.