Да, российские СМИ рассказывают, мол, беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на место строительства защитных сооружений. Конечно, доказательств этого не приводят. 24 Канал.

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В пропагандистских телеграмм-каналах появилось сообщение об "атаке беспилотников" около 13 часов дня недалеко от села Прилесье. Оно расположено в километре от границы.

Рассказывают о пострадавшем

Россияне утверждают, что пострадал 46-летний мужчина. Пострадавший вроде бы выполнял земельные работы, когда "беспилотник сбросил самодельное взрывное устройство".

По утверждениям пропагандистов, мужчина получил контузию, но от госпитализации отказался.

Обратите внимание! Рассказы об "атаке украинских беспилотников" – стандартные версии окупантов, которыми они оправдывают взрывы на своей территории.

Взрывы на Брянщине

В соседней Брянской области 2 мая также раздавались взрывы. Вечером там случился подрыв на железной дороге. Жители сообщили о 3 "хлопках", а затем с путей сошли 2 – 3 вагона. На место прибыли пожарные.

Это произошло недалеко от станции Снежетска в момент прохождения грузового состава, следовавшего из Брянска на Карачев. В общей сложности он насчитывал 70 вагонов.

Говорят, никто не пострадал. Что именно везли вагоны – не сообщают.