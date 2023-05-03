Так, російські ЗМІ розповідають, мовляв, безпілотник ЗСУ скинув вибуховий пристрій на місце будівництва захисних споруд. Звичайно, доказів цього не наводять, передає 24 Канал.

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У пропагандистських телеграм-каналах з'явилось повідомлення про "атаку безпілотників" близько 13 години дня недалеко від села Прилісся. Воно розташоване за кілометр від кордону.

Розказують про постраждалого

Росіяни стверджують, нібито постраждав 46-річний чоловік. Потерпілий начебто виконував земельні роботи, коли "безпілотник скинув саморобний вибуховий пристрій".

За твердженнями пропагандистів, чоловік отримав контузію, але від госпіталізації відмовився.

Зверніть увагу! Розповіді про "атаку українських безпілотників" – стандартні версії окупантів, якими вони виправдовують вибухи на своїй території.

Вибухи на Брянщині

У сусідній Брянській області 2 травня також лунали вибухи. Ввечері там трапився підрив на залізниці. Жителі повідомили про 3 "хлопка", а потім з колій зійшли 2 – 3 вагони. На місце прибули пожежники.

Це сталось неподалік від станції Сніжетська в момент проходження вантажного складу, що прямував із Брянська на Карачев. Загалом він налічував 70 вагонів.

Кажуть, що ніхто не постраждав. Що саме везли вагони – не повідомляють.