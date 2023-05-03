Так, російські ЗМІ розповідають, мовляв, безпілотник ЗСУ скинув вибуховий пристрій на місце будівництва захисних споруд. Звичайно, доказів цього не наводять, передає 24 Канал.
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У пропагандистських телеграм-каналах з'явилось повідомлення про "атаку безпілотників" близько 13 години дня недалеко від села Прилісся. Воно розташоване за кілометр від кордону.
Розказують про постраждалого
Росіяни стверджують, нібито постраждав 46-річний чоловік. Потерпілий начебто виконував земельні роботи, коли "безпілотник скинув саморобний вибуховий пристрій".
За твердженнями пропагандистів, чоловік отримав контузію, але від госпіталізації відмовився.
Вибухи на Брянщині
У сусідній Брянській області 2 травня також лунали вибухи. Ввечері там трапився підрив на залізниці. Жителі повідомили про 3 "хлопка", а потім з колій зійшли 2 – 3 вагони. На місце прибули пожежники.
Це сталось неподалік від станції Сніжетська в момент проходження вантажного складу, що прямував із Брянська на Карачев. Загалом він налічував 70 вагонів.
Кажуть, що ніхто не постраждав. Що саме везли вагони – не повідомляють.