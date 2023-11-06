Эти самолеты являются носителями гиперзвуковых ракет типа "Кинжал". 24 Канал призывает граждан направляться в укрытие, чтобы обезопаситься и спастись от опасности с неба.

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Воздушная тревога звучала по всей Украине

Заметьте! Воздушные силы объявили отбой тревоги в 16.32. Это произошло после того, как МиГ-31К совершил посадку в свой аэродром.

Воздушные силы сообщили об опасности для всей Украины около 15:07. Там отметили, что тревога связана с ракетной опасностью.

Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Моздок, Северный Кавказ,

– говорится в сообщении.

Этот потенциальный носитель "Кинжала" опасен тем, что ракеты могут обходить украинскую противовоздушную оборону. Кроме того, истребители МиГ-31К могут сопровождать истребители Су-30СМ, которые могут иметь крылатые ракеты.



Чем опасен "Кинжал" / Инфографика 24 Канала

В телеграм-канале Monitor объяснили, что взлеты бортов МиГ-31К могут осуществляться, в том числе для передислокации, тренировочных полетов, испытаний и т.д. Поэтому тревога объявляется во всех областях нашего государства.

В конце концов эксперты отметили, что Воздушные силы обязаны реагировать на потенциальные угрозы, даже когда вражеские борта находятся на расстоянии нескольких областей России от госграницы Украины.

В Запорожской области работает ПВО

Воздушные силы также рассказали, что в Запорожской области работает украинская противовоздушная оборона. В частности, там зафиксировали вражеский беспилотный летательный аппарат, ликвидируемый нашими защитниками неба.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.

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