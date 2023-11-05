Взлетел не один самолет, а три. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает 24 Канал.

Заметьте Враг атаковал Полтавщину: обломки повредили дома, есть погибшая и пострадавшие дети

МиГ-31К – носитель ракет "Кинжал"

Игнат заявил, что во всеукраинской тревоге нового ничего нет.

Только продолжительность воздушной тревоги. Мы понимаем, что в небе был не один МиГ, а было сразу три МиГа из двух аэродромов базирования – с северного аэродрома, а также из Моздока. Ну, как и Путин обещал, будут делать они патрулирование – МиГ-31К, являющиеся носителями ракет "Кинжал",

– отметил спикер Воздушных сил.

По его словам, именно поэтому, пока эти самолеты находятся в воздушном пространстве, откуда могут угрожать нашему государству по дальности и радиусу применения, без вариантов будет включаться воздушная тревога для всех областей.

"Поэтому надо реагировать. "Кинжал" летит считанные минуты, скорость ракеты выше атмосферы достигается, как ее называют, гиперзвуковой. Уже на финише, когда она идет по баллистике, баллистической траектории, она снижается – там около 3800 километров в час. Все-таки летит она очень быстро", – подытожил Игнат.

Будет интересно Минобороны России подтвердило удар крылатыми ракетами по кораблю в Керчи

Коротко о ракетах "Кинжал"

Максимальная скорость "Кинжала" – 10 махов, то есть примерно до 12 000 километров в час. Они небезопасны тем, что могут маневрировать на траектории полета.

Иногда воздушные тревоги, связанные с МиГ-31К, бывают непродолжительными. В Воздушных силах объясняли, что иногда россияне поднимают эти самолеты для тренировочных полетов.

Также парк самолетов, который Россия держит в Беларуси, так или иначе нуждается в регламентных работах. Проводить их оккупанты могут именно на территории России.



Что известно о ракетах "Кинжал" / Инфографика 24 Канала