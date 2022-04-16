Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Он заявил, что оккупанты во время "режима тишины" обстреливали центр Лисичанска.
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Оккупанты обстреляли центр
"Конечно, местные жители решили остаться в это время в подвалах. Эвакуация была фактически сорвана, потому что удалось вывезти только одного человека", – отметил Гайдай.
В то же время он добавил, что им удалось обезопасить 42 северодончан, 11 рубижан, 14 кремниян. Еще шесть человек смогли уехать из Попасной.
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