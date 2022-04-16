Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Он заявил, что оккупанты во время "режима тишины" обстреливали центр Лисичанска.

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Оккупанты обстреляли центр

"Конечно, местные жители решили остаться в это время в подвалах. Эвакуация была фактически сорвана, потому что удалось вывезти только одного человека", – отметил Гайдай.

В то же время он добавил, что им удалось обезопасить 42 северодончан, 11 рубижан, 14 кремниян. Еще шесть человек смогли уехать из Попасной.

Важно! Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подчеркнул, что сейчас очень опасно оставаться в городах и селах области. Он подчеркнул, что российские оккупанты усиливают обстрелы, а также целенаправленно бьют по жилым кварталам.

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