Про це повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Він заявив, що окупанти під час "режиму тиші" обстрілювали центр Лисичанська.

До теми Росіяни вже вкотре обстріляли Лисичанський нафтопереробний завод

Окупанти обстріляли центр

"Звісно, місцеві жителі вирішили залишитися в цей час в підвалах. Евакуацію було фактично зірвано, бо вдалося вивезти лише одну людину", – зазначив Гайдай.

Водночас він додав, що їм вдалось убезпечити 42 сєвєродончан, 11 рубіжан, 14 кремінян. Ще шестеро осіб змогли виїхати з Попасної.

Важливо! Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай наголосив, що зараз дуже небезпечно залишатися в містах і селах області. Він підкреслив, що російські окупанти посилюють обстріли, а також цілеспрямовано гатять по житлових кварталах.

Може бути цікаво – Нові дані розвідки, як Росія хотіла захопити Україну: дивіться відео