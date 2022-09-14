Об этом для 24 канала рассказал Сергей Болвинов – начальник следственного управления Харьковщины.

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"Люди писали на стенах молитвы и ежедневно читали, чтобы выжить. Проверяем информацию о возможных фактах изнасилований гражданских женщин. Россияне расстреливали на улицах гражданских людей, и местные были вынуждены хоронить их в парках, скверах", – рассказал Болвинов.

Воровавшие захватчики

По словам следователя, россияне воровали все. Было множество случаев краж стиральных машин.

Вблизи поселка Чкаловское был большой свинокомплекс, где было огромное количество животных. Свиней порезали и съели. Не осталось ни одной,

– отметил Болвинов.

Активные коллаборанты сбежали в россию

Болвинов сказал, что на Харьковщину успели приехать учителя из россии. Полиция проводит все необходимые мероприятия в деоккупированных местах и собирает полную информацию. При наличии доказательств причастности к коллаборационной деятельности лица будут привлекать к ответственности.

"Мы зарегистрировали 2 производства относительно бывших учителей, которые могли сотрудничать с оккупантами. Уголовная ответственность предусматривает до 3 лет лишения свободы", – рассказал следователь.

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Большинство коллаборантов, занимавших активную позицию, поехали в россию. Болвинов сказал, что оставшиеся жалуются, что их заставляли.

"Однако есть свидетели, мы их допрашиваем и все установим", – добавил он.

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