Про це для 24 каналу розповів Сергій Болвінов – начальник слідчого управління Харківщини.

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"Люди карбували на стінах молитви й щоденно читали, щоб вижити. Перевіряємо інформацію про можливі факти зґвалтувань цивільних жінок. Росіяни розстрілювали на вулицях цивільних людей і місцеві були вимушені хоронити в парках, скверах", – розповів Болвінов.

Що крали загарбники

За словами слідчого, росіяни крали все. Було безліч випадків крадіжок пральних машин.

Поблизу селища Чкаловське був великий свинокомплекс, де було дуже багато тварин. Свиней порізали та з'їли. Не залишилося жодної, – зазначив Болвінов.

Активні колаборанти втекли до росії

Болвінов сказав, що на Харківщину встигли приїхати вчителі з росії. Наразі поліція проводить всі необхідні заходи в деокупованих місцях і збирає повну інформацію. За наявності доказів причетності до колабораційної діяльності осіб притягнуть до відповідальності.

"Ми зареєстрували 2 провадження щодо колишніх вчителів, які могли співпрацювати з окупантами. Кримінальна відповідальність передбачає до 3 років позбавлення волі", – розповів слідчий.

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Більшість колаборантів, які займали активну позицію, поїхали до росії. Болвінов сказав, що ті, які залишилися, розповідають, що їх змушували.

"Однак є свідки, ми їх допитуємо і все встановимо", – додав він.

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