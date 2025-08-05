Об этом 24 Каналу рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, отметив, какие варианты модернизации "Шахедов" осуществляет враг. Также в ЦПД сообщили, что Украина уже имеет перехватчики реактивных "Шахедов", которые все чаще россияне запускают на территорию нашей страны.

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В чем особенность модернизированных российских "Шахедов"?

Жмайло объяснил, что враг постоянно совершенствует "Шахеды". Переносят баки внутрь дрона для того, чтобы во время работы мобильных огневых групп они были устойчивыми. Применяют различные типы боевой части – кумулятивной, фугасно-осколочной, зажигательного действия – для ударов по украинской критической нефтегазовой инфраструктуре, чтобы была детонация.

Также под крылья подвязывают отдельные взрывчатые части противотанковых мин, которые во время полета дрона сбрасывают их для нанесения дополнительного поражения,

– подчеркнул он.

Кроме того, оккупанты рассыпали с дронов небольшие мины, имеющие мощность как у мин типа "лепестки". Они не убивают человека, но приводят к ампутациям, выводят из строя колесный автотранспорт и даже колесные бронированные машины, которые наезжают на такую мину, и это приводит к повреждению и разрыву. Эта задержка, по словам исполнительного директора Украинского центра безопасности и сотрудничества, дает возможность россиянам прицелиться, например, FPV-дроном.

Также российские дроны начали сбрасывать "маячки", которые потом должны корректировать обстрелы украинских городов. Эти предметы не содержат взрывчатки – исключительно электронику, которая работает на врага.

Относительно "маячков", россияне для этого используют, в частности, своих агентов из граждан Украины. Их обучают закладывать взрывные устройства,

– пояснил он.

Кроме того, оккупанты используют тактику установки камер, например, на дереве, для охоты за украинскими военными и для корректировки ударов по той или иной территории. Камера в режиме реального времени снимает место удара и, по его словам, это позволяет россиянам дальше корректировать.

Поэтому нельзя сказать, что это им как-то поможет, что благодаря этим "маячкам" они будут способны бить более точно, и им будет не нужна агентура.

В то же время без преувеличения можно сказать, что для правоохранительных органов, СБУ работы прибавится. Однако когда мы слышим о терактах, это не то количество, на которое рассчитывали россияне. У них успешных примеров – единицы. При этом СБУ ежедневно задерживает коллаборантов, которые потом получают реальные сроки заключения,

– отметил Дмитрий Жмайло.

Поэтому, по его мнению, с этим вызовом украинские спецслужбы и правоохранители также справятся.

Напомним, что авиационный эксперт Богдан Долинце объяснил отличие реактивных "Шахедов" от классических. По его словам, это так называемый "Шахед 236", который использует реактивные двигатели. Он значительно дороже, чем обычные беспилотники. Противодействовать этим "Шахедам" сложнее, прежде всего из-за их скорости, которая составляет более 600 километров в час. Однако против таких БПЛА мобильные огневые расчеты неэффективны без использования специальных средств, таких как ПЗРК.