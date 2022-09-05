За сутки россияне совершили более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня и более 25 авиационных ударов. Пытались поразить военные и гражданские объекты.

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Так, захватчики нанесли авиаудары по районам населенных пунктов:

Залиман Харьковской области,

Дмитровка, Богородичное, Зайцево, Кодема, Соледарь, Яковлевка, Красногоровка Донецкой области,

Дорожнянка Запорожской области.

Какая ситуация на фронте

В Генштабе ВСУ сообщили, что захватчики сосредотачивают усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области. Пытаются удержать временно захваченные районы Херсонской, части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

Наши силы обороны продолжают вести оборонную операцию. ВСУ удерживают определенные рубежи и не допускают продвижение захватчиков в глубь территории Украины.

Кроме того, сохраняется угроза массированных авиационных и ракетных ударов по городам Украины. В акватории Черного моря в готовности к применению и дальше находятся носители крылатых ракет морского базирования "Калибр". Поэтому пренебрегать сигналами воздушной тревоги нельзя.

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