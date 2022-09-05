Протягом доби росіяни здійснили понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню та понад 25 авіаційних ударів. Намагались вразити військові та цивільні об’єкти.

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Так, загарбники завдали авіаударів по районах населених пунктів:

Залиман Харківської області,

Дмитрівка, Богородичне, Зайцеве, Кодема, Соледар, Яковлівка, Красногорівка Донецької області,

Дорожнянка Запорізької області.

Яка ситуація на фронті

У Генштабі ЗСУ повідомили, що загарбники зосереджують зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області. Намагаються втримати тимчасово захоплені райони Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

Наші сили оборони продовжують вести оборонну операцію. ЗСУ утримують визначені рубежі та не допускають просування загарбників вглиб території України.

Крім того, зберігається загроза масованих авіаційних та ракетних ударів по містах України. В акваторії Чорного моря в готовності до застосування і далі перебувають носії крилатих ракет морського базування "Калібр". Тому нехтувати сигналами повітряної тривоги не можна.

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