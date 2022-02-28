Россияне совершили авианалет на Бровары: есть раненые
28 февраля 2022 , 19:28Читати новину українською
Источник:фейсбук Игорь Сапожко
Россияне совершили авианалет на Бровары. Сообщили о раненых.
Об этом сообщил городской голова Броваров Игорь Сапожко.
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Несколько минут назад на окраине Броваров в сторону Киева был совершен авианалет. Есть раненые. Оставайтесь в укрытиях,
– написал Игорь Сапожко.
Предварительно сообщили о трех мощных взрывах в Киеве.
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