Россияне совершили авианалет на Бровары: есть раненые

Россияне совершили авианалет на Бровары. Сообщили о раненых.

Об этом сообщил городской голова Броваров Игорь Сапожко.

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Несколько минут назад на окраине Броваров в сторону Киева был совершен авианалет. Есть раненые. Оставайтесь в укрытиях,

– написал Игорь Сапожко.

Предварительно сообщили о трех мощных взрывах в Киеве.

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