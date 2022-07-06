Еще несколько оккупантов сделали "шаги доброй воли" и демилитаризировались

Россияне все никак не устанут ликвидировать своих солдат. То есть заставлять их делать "жест доброй воли".

Российские оккупанты все никак не могут успокоиться с обновлением рекорда своих потерь в войне против Украины. Их солдаты и офицеры благодаря героям ВСУ не устают становиться в ряды "хороших россиян".

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"Жест доброй воли" от российских военных

Стало известно о том, что сразу три российских офицера решили сделать "жест доброй воли". Правда, рассказать о нем кому-то, как похвастаться своей демилитаризацией и денацификацией они уже не смогут.

К перечню "хороших россиян" присоединились лейтенант Владимир Киндрик, старший лейтенант Максим Ещенко, а также майор Алег Лямин. Все ликвидированные оккупанты воевали против Украины, за что получили справедливую казнь.

Война России с Украиной: последние новости

Российские оккупанты продолжают получать большие проблемы с тыловым обеспечением. У них постоянно что-то "случается" со складами боеприпасов, а теперь в оккупированном Донецке горит нефтебаза .

Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил о том, что между Токмаком и Мелитополем обрушился мост. Ранее нашим партизанам удалось взорвать мост вблизи Мелитополя, по которому россияне перевозили большое количество своего оружия и техники.

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