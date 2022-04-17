Россияне стягивают провиант, потому что научены голодом предыдущих дней, – заместитель Резникова

Российские оккупанты готовятся ко второму этапу войны в Украине и стягивают запасы продовольствия для армии на Донбассе. Также оккупанты подтягивают медицинскую инфраструктуру и боеприпасы.

Российские оккупанты готовы к наступлению на Донбассе

Заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире канала "Рада" прокомментировала эскалацию ситуации на Донбассе. Она заявила, что у россиян давно есть планы начать большой бой.

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По словам Маляр, воспрепятствовали планам врага Вооруженные Силы Украины, которые "не дают возможности их реализовать". Заместитель Алексея Резникова рассказала, что враг уже готов и стягивает провиант и боеприпасы.

Они готовы и накапливают свои усилия: подтягивают медицинскую инфраструктуру, боеприпасы стягивают и провиант стягивают. Они уже научены, что их люди здесь голодали. Они же их отправили на 2 – 3 дня, думали, что все захватят. Они здесь остались без ничего,

– заявила Маляр.

Замминистра обороны добавила, что оккупантам "не удается начать второй агрессивный этап, потому что ВСУ мощно их сдерживают".

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