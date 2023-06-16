Как рассказали источники 24 Канала, сложная ситуация у захватчиков в Запорожской и Донецкой областях. Там произошла ротация, которая, подозреваем, шокировала и самих российских военных.

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Вместо "мобиков" – зеков

Наши источники рассказали, что некоторые мобилизованные из Крыма вернулись, чтобы восстановиться после боевых действий. Собственно вместо них на эти направления отправили зэков. Они стали частью подразделений, которые приписаны к Мурманску и Архангельску.

Заметим, что такого рода ротации демонстрируют совсем плохие дела у врага в плане мобилизованного резерва. Именно поэтому россияне, несущие ежедневно колоссальные потери, бросают на уничтожение заключенных. Речь идет о бойцах из состава отрядов "Шторм-Z". Это те же зеки, которых уже вербовал не Пригожин, а Шойгу.

К слову, пройдемся по тем же зэкам. Они же и на фронте не гнушаются грабежом. Что самое интересное, свои подразделения они обворовывают, после чего исчезают в "неизвестном направлении". Об этом рассказали в ГУР МО.

Бойцы из "Штомра-Z" грабят своих же

Так, на временно оккупированных территориях Луганской области зафиксировали значительное увеличение попыток продажи военного имущества. При этом делают это военнослужащие оккупированной самой русской армии.

Как правило, говорится о бойцах из отрядов "Шторм-Z". Они покидают подразделения, прихватив с собой не только стрелковое оружие. Из-за того, что им не выплачивают в полном объеме контрактные деньги, то "штурмовики" решают понятным для них способ компенсировать "убытки".

Для этого они просто воруют из своих подразделений грузовики. Их заполняют казенным имуществом: запчастями, шинами и топливом. После этого едут в ближайшие населенные пункты, чтобы попытаться продать украденное, а затем уезжают прочь.

В ГУР МО отметили, что дезертирство активизируется также в регулярных частях русской армии. Причиной этого стала активизация боевых действий, а также безумные потери. По сути, ежедневно на фронте уничтожают от 500 до 1000 российских захватчиков. А через год полномасштабного вторжения на тот свет отправили 218 500 оккупантов.