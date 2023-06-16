Як розповіли джерела 24 Каналу, складна ситуація у загарбників у Запорізькій і Донецькій областях. Там відбулася ротація, яка, підозрюємо, шокувала і самих російських військових.

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Замість "мобіків" – зеків

Наші джерела розповіли, що деякі мобілізовані з Криму повернулися, щоб відновитися після бойових дій. Власне, замість них на ці напрямки відправили зеків. Вони стали частиною підрозділів, які приписані до Мурманська й Архангельська.

Зауважимо, що такого роду ротації демонструють зовсім кепські справи у ворога у плані мобілізованого резерву. Саме тому росіяни, які зазнають щоденно колосальних втрат, кидають на знищення в'язнів. Мовиться про бійців зі складу загонів "Шторм-Z". Це ті самі зеки, яких уже вербував не Пригожин, а Шойгу.

До слова, пройдемося по тих самих зеках. Вони ж і на фронті не гребують грабунком. Що найцікавіше, свої підрозділи вони обкрадають, після чого зникають у "невідомому напрямку". Про це розповіли у ГУР МО.

Бійці з "Штомру-Z" грабують своїх же

Так, на тимчасово окупованих територіях Луганщини зафіксували значне збільшення спроб продажу військового майна. Причому роблять це військовослужбовці окупованого самої російської армії.

Як правило, мовиться про бійців з загонів "Шторм-Z". Вони покидають підрозділи, прихопивши з собою не лише стрілецьку зброю. Через те, що їм не виплачують у повному обсязі контрактні гроші, то "штурмовики" вирішують у зрозумілий для них спосіб компенсувати "збитки".

Для цього вони просто крадуть зі своїх підрозділів вантажівки. Їх заповнюють казенним майном: запчастинами, шинами та паливом. Після цього їдуть до найближчих населених пунктів, щоб спробувати спродати накрадене, а потім виїжджають геть.

У ГУР МО зауважили, що дезертирство активізується також у регулярних частинах російського війська. Причиною цього стала активізація бойових дій, а також шалені втрати. Власне, щодня на фронті знищують від 500 до 1000 російських загарбників. А за понад рік повномасштабного вторгнення на той світ відправили 218 500 окупантів.