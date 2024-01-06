Спикер Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун эфире телемарафона рассказал, что в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" у вражеских солдат плохое психологическое состояние из-за значительных потерь. По его словам, оккупанты напуганы.

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Россияне стреляют по своим

Штупун сказал, что враг стреляет по всему, что движется, поэтому участились случаи огня по своим, как по пехоте, так и по БпЛА. Кроме этого, фиксируются отказы личного состава участвовать в штурмах.

Российские экипажи бронетехники разными способами саботируют штурмы, ведь знают, что шанс выжить очень невелик. Танки, БМП и БТРы поражаются во время атаки первыми,

– отметил спикер.

Он также добавил, что общие потери врага за 5 января составили 512 человек и 40 единиц военной техники.

Потери врага

Только за минувшие сутки наши военные ликвидировали 800 единиц личного состава врага. С 24 февраля 2022 года оккупанты потеряли на территории Украины 363 870 солдат. Однако потери врагов могут быть больше, ведь их трудно точно сосчитать из-за боевых действий.

С 24 февраля 2022 года потери России составляют: