С 24 февраля 2022 года оккупанты потеряли на территории Украины 363 870 солдат. Однако потери врагов могут быть больше, ведь их трудно точно сосчитать из-за боевых действий.
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Какие потери враг понес в технике
Так, от 24 февраля 2022 года потери России составляют:
- танков – 6018 (+7),
- боевых бронированных машин – 11 158 (+16),
- артиллерийских систем – 8 617 (+13),
- РСЗО – 950 (+1),
- средств ПВО – 633 (+2),
- самолетов – 329 (+0),
- вертолетов – 324 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6 787 (+16),
- крылатых ракет – 1786 (+0),
- кораблей / катеров – 23 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 11 478 (+15),
- специальной техники – 1317 (+4).
Потери России в Украине на 6 января 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Силы обороны нанесли большие потери врагу на фронте
- Военные из Сил специальных операций рассказали об успешной охоте на Донецком направлении. Там всего за одну неделю были поражены 3 зенитных ракетных комплекса россиян "Бук".
- Журналисты издания Forbes рассказали, что город Авдеевка стала смертельной ловушкой для бронетехники оккупантов. Ведь за 10 недель штурмов Авдеевки враг потерял или покинул по меньшей мере 143 танка.
- Кроме того, украинские защитники на Юге уничтожили российскую контрбатарейную радиолокационную станцию. "Ястреб-АВ" во временно оккупированной Херсонской области. Ее ориентировочная стоимость составляет 250 миллионов долларов США.
- Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что во временно оккупированном Мариуполе в новогоднюю ночь нашли мертвыми 17 российских военных. По предварительным данным, российские захватчики употребляли тогда алкогольные напитки, содержащие примеси снотворного и яда.