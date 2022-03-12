По словам главы ОВА, за минувшие сутки, 11 марта, российские оккупационные войска постоянно наносили артиллерийские и минометные обстрелы по районам Алексеевки, Пятихаток, Холодной Горы, ХАЗ, Салтови, Чугуевскому району, Изюмщине, Дергачев. Всего было около 84 обстрелов.

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При этом наблюдалась активность беспилотных летательных аппаратов противника, совершавших полеты в разведывательных целях, чтобы выявить позиции подразделений ВСУ, ТРО и НГУ,

– сказал Синегубов.

Он рассказал, что украинская тероборона, ВСУ, полиция фиксируют отдельных диверсантов, собирающих данные о военных объектах, расположении постов и так далее. Обычно это подозрительные лица, которые неуверенно передвигаются по городу, отказываются предоставлять удостоверения личности или паникуют при любых вопросах о цели пребывания.