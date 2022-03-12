Об этом заявил военный эксперт и бывший командир по мобилизации (2014-2017 годы) Виктор Кевлюк в эфире 24 канала.

По теме Россия готовит два варианта ядерного шантажа, – глава разведки Украины.

Сколько может длиться война с Россией

Военный эксперт подчеркнул, что документы от разведки говорят о том, что наступательная операция планировалась с 24 февраля по 18 марта.

Соответственно, если логистика РФ все правильно сочла, запасы России должны закончиться 18 марта. Дальше у них нет боеприпасов, бензина и питания,

– говорит Виктор Кевлюк.

Он шутит, что российские военные не смогут никуда уехать, будут голодны и только будут красть чужих кур у украинцев.

По словам эксперта, по крайней мере, наступление уже точно заканчивается. Но существуют военно-политические факторы, которые будут толкать агрессора "наступать хоть куда-нибудь".

Есть мнение, что после 3 раунда переговоров в Турции РФ начала поиски варианта выхода из Украины, чтобы хоть как-то "сохранить лицо". Соответственно, им для этого нужна какая-то громкая победа, например, взятие Мариуполя или другого областного центра. Они хотят провозгласить победу и сказать – "все, мы свою задачу выполнили и уходим отсюда",

– заявил Кевлюк.

Но, по мнению эксперта, Вооруженные Силы Украины и терроборона такого шанса России не дают. "Инициатива завершения войны постепенно переходит в украинские руки. Эту дату должны определить именно граждане Украины", – подытожил военный эксперт.

Военный эксперт назвал дату, когда может закончиться война:

К слову, в Генштабе ВСУ рассказали, сколько потерь понес враг с начала войны. Речь идет ориентировочно о более чем 12 тысячах личного состава. Также есть значительные потери техники, в том числе ВСУ уничтожили 362 российских танка, 1205 бронемашин, 135 артиллерийских систем, 33 средства ПВО, 58 самолетов и 83 вертолета.