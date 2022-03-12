Про це заявив військовий експерт та колишній командир з мобілізації (2014 – 2017 роки) Віктор Кевлюк в ефірі 24 каналу.

До теми Росія готує два варіанти ядерного шантажу, – глава розвідки України

Скільки може тривати війна з Росією

Військовий експерт наголосив, що документи від розвідки свідчать про те, що наступальна операція планувалася з 24 лютого по 18 березня.

Відповідно, якщо логістика РФ все правильно порахувала, запаси Росії мають закінчитися 18 березня. Далі в них немає боєприпасів, бензину та харчування,

– каже Віктор Кевлюк.

Він жартує, що російські військові не зможуть нікуди поїхати, будуть голодні і лише крастимуть чужих курей в українців.

За словами експерта, принаймні наступ вже точно закінчується. Але існують військово-політичні фактори, як будуть штовхати агресора "наступати хоч кудись".

Є думка, що після 3 раунду переговорів в Туреччині РФ почала пошуки варіанту виходу з України, щоб хоч якось "зберегти обличчя". Відповідно їм для цього потрібна якась гучна перемога, наприклад, взяття Маріуполя чи іншого обласного центру. Вони хочуть проголосити премогу і сказати – "все, ми своє завдання виконали і йдемо звідси",

– заявив Кевлюк.

Але, як вважає експерт, Збройні Сили України та тероборона такого шансу Росії не дають. "Ініціатива завершення війни поступово переходить в українські руки. Цю дату мають визначити саме громадяни України", – підсумував військовий експерт.

Військовий експерт назвав дату, коли може закінчитися війна:

До слова, у Генштабі ЗСУ розповіли, скільки втрат поніс ворог з початку війни. Йдеться орієнтовно про понад 12 тисяч особового складу. Також є значні втрати техніки, зокрема ЗСУ знищили 362 російські танки, 1205 бронемашин, 135 артилерійських систем, 33 засоби ППО, 58 літаків та 83 гелікоптери тощо.