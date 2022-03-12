За словами голови ОВА, за минулу добу, 11 березня, російські окупаційні війська постійно наносили артилерійські та мінометні обстріли по районах Олексіївки, П‘ятихаток, Холодної Гори, ХАЗ, Салтівки, Чугуївському району, Ізюмщині, Дергачів. Всього було близько 84 обстрілів.

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При цьому спостерігалася активність безпілотних літальних апаратів противника, які здійснювали польоти з розвідувальною метою, виявити позиції підрозділів ЗСУ, ТРО та НГУ,

– сказав Синєгубов.

Він розповів, що українська тероборона, ЗСУ, поліція фіксують окремих диверсантів, які збирають дані про військові об’єкти, розташування постів і т.д. Зазвичай це підозрілі особи, які невпевнено пересуваються містом, відмовляються надавати посвідчення особи або ж панікують при будь-яких питаннях про мету перебування.

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