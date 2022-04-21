В Донецкой области оккупанты пытались прорваться к Марьинке, где их ждали бойцы ВСУ. Украинцы нанесли удар по тяжелой технике россиян – оккупанты потеряли не только танки, но и значительное количество личного состава.

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Дала мощный отпор россиянам 54 отдельная механизированная бригада имени гетмана Ивана Мазепы. Украинцы разбили оккупантов, не дав подойти к Марьинке.

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